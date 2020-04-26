Antalya'da koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi Antalya'da koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi Antalya'nın Finike ilçesi Devlet Hastanesinde ilçe sınırları içinde Korona virüs vakasında ilk pozitif tanı konulan hasta, alkışlarla taburcu edildi.

Antalya'da koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

ANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesi Devlet Hastanesinde ilçe sınırları içinde Korona virüs vakasında ilk pozitif tanı konulan hasta, alkışlarla taburcu edildi. Başhekim Yücel Kurt: "ilçe sınırlarımızda tespit ettiğimiz ilk pozitif vakamızın yapılan son iki testinin de negatif çıkması üzerine sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Bölgede tek Pandemi hastanesi olan Finike Devlet Hastanesinde diğer ilçelerden gelen COVID-19 hastalarını taburcu edilmesinin ardından ilçe sınırları içinde tespit edilen ilk pozitif vakada da yapılan son iki test de negatif çıktı.İsmi açıklanmayan hasta, doktorlar ve diğer sağlık personelinin alkışları arasında hastaneden taburcu edildi.

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Yücel Kurt, " Ülkemizde de başarılı bir şekilde devam etmekte olan bu sürecin sekteye uğramaması adına taburcu edilen hasta ve yakınlarının izolasyon kurallarına riayet etmesi son derece önem arz etmektedir. Bununla beraber vatandaşlarımızın da COVID-19 mücadelesi kapsamında alınan kararlara sıkı sıkıya bağlı kalması gerekmektedir "dedi.

Kaynak: İHA