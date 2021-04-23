Antalya'da koronavirüs tedbirli 23 Nisan töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da koronavirüs tedbirli 23 Nisan töreni

Antalya'da koronavirüs tedbirli 23 Nisan töreni
Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN - Haberler | Güncel

ANTAYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

ANTAYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Sosyal mesafeye uyulan tören öncesi meydan, dezenfekte edildi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, müdür yardımcıları, 5 merkez ilçenin müdürü ve şube müdürleri katıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı tören öncesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel kıyafetli ekipler, alanda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Törene maskeyle katılanlar, sosyal mesafeye dikkat etti. Tören; çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.


Antalya'da koronavirüs tedbirli 23 Nisan töreni
Antalya'da koronavirüs tedbirli 23 Nisan töreni
Antalya'da koronavirüs tedbirli 23 Nisan töreni
Antalya'da koronavirüs tedbirli 23 Nisan töreni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Derya Yanık Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da koronavirüs tedbirli 23 Nisan töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:30:00. #1.15#

title