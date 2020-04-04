Antalya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 9 kişiye para cezası
Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 9 kişiye para cezası kesildi.
04.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:40
Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 9 kişiye para cezası kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Okurcalar Mahallesi'ndeki kahvehanede denetim yaptı.
Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 9 şüpheliye idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA