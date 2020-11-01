Antalya'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı
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Antalya'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı

01.11.2020 12:51 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:54
Antalya'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören hükümlü T.B. (38), odada kimsenin bulunmadığı sırada yatağa bağlı olduğu kelepçeden kurtularak kaçtı.

Hükümlünün odada olmadığını fark eden jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Hastanenin 7. katından 5. katına havalandırma bölümünden inerek firar ettiği belirlenen hükümlü, yaklaşık bir saat sonra Tosmur Mahallesi'ndeki sahil yolunda yakalandı.

Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda cezasını çeken hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

"Uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan T.B'nin, cezaevinde izole şekilde tedavisine devam edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 12:55:39. #1.15#
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