Antalya'da koronavirüs önlemleri yoğunlaştı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel

Antalya'da koronavirüs önlemleri yoğunlaştı

Antalya'da koronavirüs önlemleri yoğunlaştıAntalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı, toplu ulaşım araçları ve otobüs duraklarındaki rutin temizlik işlerini sıklaştırdı.

11.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:30
Antalya'da koronavirüs önlemleri yoğunlaştı

Antalya'da koronavirüs önlemleri yoğunlaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı, toplu ulaşım araçları ve otobüs duraklarındaki rutin temizlik işlerini sıklaştırdı. Toplu ulaşım araçları ve kapalı duraklar temizlenerek, dezenfekte ediliyor. Büyükşehir Belediyesi binasında ve hizmet birimlerinde temizlik ekipleri çalışmalarını sıklaştırırken, dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı toplum sağlığını korumak için bir süredir aldığı önlemleri artırırken, bu kapsamda gerçekleşen halkı bilinçlendirme çalışmalarını da yoğunlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi, önlemler kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçlarını ve kapalı duraklara yönelik temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, kent merkezindeki 2 bin kapalı durağı tek tek temizleyerek, dezenfekte ediyor. 8 kişilik iki ekip, durakların daha hijyenik olması için iç ve dışını köpükle yıkarken, oturma ve tutma yerlerini dezenfektan ilaçlarla temizliyor.

TEMİZ VE HİJYENİK ULAŞIM

Antalya Ulaşım A.Ş. de gün içinde binlerce Antalyalıya hizmet veren toplu ulaşım araçlarını son seferlerinin ardından detaylı temizlik işleminden geçiriyor. 16 kişilik ekip Büyükşehir Belediyesi'ne ait 32 tramvay ve rotasyona göre sefere çıkan toplu ulaşım araçlarında her gün son seferlerin ardından kapsamlı şekilde iç ve dış temizliklerini yapıyor.

Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla araçların dış yüzey, araç içi metal plastik yüzeyleri ve tüm iç alanı ilaçlanarak steril hale getiriliyor. Gün içinde binlerce insanın kullandığı toplu ulaşım araçları dezenfekte edilerek, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor. Antray ve otobüsler, her sabah temiz ve hijyenik bir şekilde sefere çıkıyor.

HALK BİLİNÇLENDİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan broşür ve tanıtım mecralarında salgın hastalıklardan korunmak için ne yapılması gerektiğine yönelik bilgilendirme yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin broşür ve sosyal medya hesaplarından da bu konuda halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için paylaşımlarda bulunuluyor. Büyükşehir Belediyesi, hizmet binasına koronavirüsün önlenmesinde büyük önem taşıyan el temizliği için dezenfektan üniteleri yerleştirdi. Belediye içerisinde de sık sık derin temizlik yapılarak önlem alan belediye yetkilileri, halkın bu konuda duyarlı olmasını istedi. Antalya Servisçiler Odası koordinasyonunda öğrenci servislerinin temizliğine de bugün itibarıyla başlandı.

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Kaynak: DHA

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