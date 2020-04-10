Antalya'da koronavirüs önlemleri havadan denetlendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da koronavirüs önlemleri havadan denetlendi - Haber
Jandarma, Antalya

Antalya'da koronavirüs önlemleri havadan denetlendi

Antalya'da koronavirüs önlemleri havadan denetlendi Ana yolların yanında kente girişi olan tali yollar da kontrol edildi Bir haftada 2 bin 445 otomobilin kent girişinden geri gönderildi Antalya İl Jandarma Komutanlığı Korona virüs önlemlerini havadan denetledi.

10.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:21
Antalya'da koronavirüs önlemleri havadan denetlendi

Antalya'da koronavirüs önlemleri havadan denetlendi

Ana yolların yanında kente girişi olan tali yollar da kontrol edildi

Bir haftada 2 bin 445 otomobilin kent girişinden geri gönderildi

ANTALYA - Antalya İl Jandarma Komutanlığı Korona virüs önlemlerini havadan denetledi. Denetimlerde 1 hafta içerisinde 2 bin 445 otomobilin şehre alınmadığı bildirildi.

Yeni tip Korona virüsü (Kovid-19) salgınını önlemek için çalışmalarını yürüten İl Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma sorumluluk alanındaki yol kontrol noktalarında helikopterle denetim yapıldı. Denetimde, İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Teğmen Gizem Ayşegül Alanur ve trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül'de yer aldı. İlk olarak Döşemealtı ilçesindeki Selimiye yol kontrol noktasına gidildi. Selmiye'nin ardından Manavgat ilçesi Taşağıl ve Hacıobası yol kontrol noktaları da incelendi. Aynı zamanda ara yollardan kaçak geçişi engellemek amacıyla da denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 1 hafta içerisinde 2 bin 445 otomobilin şehre alınmadığı bildirildi.

Öte yandan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yıl dönümü dolayısıyla, Teğmen Gizem Ayşegül Alanur tarafından, Nurettin Şengül'e çiçek takdim edildi.

Antalya'da koronavirüs önlemleri havadan denetlendi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haber
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haber
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haber
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haber
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Haber
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken 'buğu' yapmayan siperlik üretti
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
ABD'de korkutan araştırma sonucu: Atık sularda beklenenden fazla koronavirüs tespit edildi
ABD'de korkutan araştırma sonucu: Atık sularda beklenenden fazla koronavirüs tespit edildi
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin 'Maskeniz takılı değil' sözlerine yanıt: Önemli değil
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Demet Akalın Levent Dörter Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Antalya'da koronavirüs önlemleri havadan denetlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 18:47:41. #1.14#
title