Antalya'da koronavirüs önlemleri
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Kepez Belediyesi, Antalya, Güncel

Antalya'da koronavirüs önlemleri

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında belediyeler dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, sosyal projelerle de yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.

01.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:42
Antalya'da koronavirüs önlemleri

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında belediyeler dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, sosyal projelerle de yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.

Kepez Belediyesi ekipleri pazar yerleri, iş yerleri, cadde ve sokaklardaki temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürdü. Çöp konteynerlerini yıkayan ekipler, ilçedeki bankamatikleri de dezenfekte etti.

Evlerinden çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları da Kepez Belediyesi tarafından kurulan ekipler tarafından gideriliyor. 24 saat hizmet veren ekipler, bildirilen istekler doğrultusunda alışveriş yaparak, sokağa çıkma sınırlaması bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını kapılarına götürerek teslim ediyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesiyle, ilçe genelinde çok ciddi önlemler aldıklarını, belediye ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu söyledi.

Konyaaltı Belediyesinden maske ve koruyucu gözlük

Konyaaltı Belediyesi tarafından ilçedeki semt pazarı esnafına ve sağlık kuruluşlarına koronavirüs önlemleri kapsamında eldiven, maske ve koruyucu gözlük dağıtıldı. Yaklaşık 2 bin maskenin dağıtıldığı pazar yerleri, belediye ekipleri tarafından pazar kurulmadan önce ve dağılımın ardından da dezenfekte edildi.

Başkan Semih Esen, farkındalık oluşturmak amacıyla dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bir hafta içerisinde yaklaşık 2 bin maske dağıttık. Bununla birlikte ilçemizde hizmet veren sağlık kuruluşlarına koruyucu gözlük veriyoruz. Her birimiz kendi üzerimize düşeni yerine getirirse bu salgını daha çabuk atlatırız." dedi.

Muratpaşa Belediyesi "Turunç Masa" ile talepleri karşılıyor

Muratpaşa Belediyesi tarafından da ilçedeki dezenfeksiyon çalışmaları sürerken, sokağa çıkma sınırlaması bulunan vatandaşların ihtiyaçları da "Turunç Masa" aracılığıyla gideriliyor.

Çağrı merkezinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ümit Uysal, çalışmalarının eskiden beri olduğunu belirterek, vatandaşların sıkıntılarını "Turunç Masa"ya iletebildiklerini belirtti.

Uysal, "Şu an kriz döneminde olan bir yönetim şekliyle, hep beraber, olağanüstü çözümlerle yolumuza devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın mesafelerini ayarladık. Onların çalışma koşullarında bazı değişiklikler yaptık. Bütün koşullarımızla komşularımızın, ülkemizin yanında olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Finike Belediyesinden esnafa "hijyen" çağrısı

Finike Belediyesi Başkanı Mustafa Geyikçi ise ilçe genelindeki işletmelerin hem farkındalık oluşturmak hem de hijyeni sağlamak adına iş yerlerini haftada 2 gün aynı saatte temizlemesini istedi.

Geyikçi, "İlçe genelinde işletmesi bulunan esnafımızın hem farkındalık oluşturmasını hem de iş yerlerinin hijyenini sağlamasını diliyoruz. Bu çerçevede esnaflarımızın haftada 2 defa aynı saatte iş yerlerini temizlemesi yönünde bir kampanya başlatmalarını arzuluyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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