Antalya'da koronavirüs gölgesindeki çocuklara gökkuşağı morali ANTALYA'da, parçalı bulutlu geçen bir günde kısa süreli yağışın ardından oluşan gökkuşağı, koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evden dışarı çıkmayan çocuklar ve ailelerine moral oldu.

ANTALYA'da, parçalı bulutlu geçen bir günde kısa süreli yağışın ardından oluşan gökkuşağı, koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evden dışarı çıkmayan çocuklar ve ailelerine moral oldu.

Koronavirüse yönelik tedbir kapsamında 'Evde kal. Sağlıklı kal' uyarılarını dinleyen aileler, gökkuşağıyla moral buldu. Bugün parçalı bulutlu havanın yaşandığı Antalya'da akşamüstü kısa süreli yağmur etkili oldu. Kent merkezinin doğusunda etkili olan yağışlı hava, batıya doğru yerini güneşe bırakırken, ortaya gökkuşağı manzarası çıkardı. Koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evden dışarı çıkmayan aileler de gökkuşağı sürpriziyle moral buldu. Çocuklar da bir süre gökkuşağını izledi.

Kaynak: DHA