Antalya'da Korona virüsle 3D mücadele
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Muratpaşa, Antalya, Yerel

Antalya'da Korona virüsle 3D mücadele

- Antalya'da Korona virüsle 3D mücadele Muratpaşa Belediyesi, siperlikli yüz maskesi üretimine başladı Muratpaşa Belediyesi'nin Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi de korona virüsle mücadele çalışmalarına katıldı, 3 boyutlu yazıcılarla belediyenin evde bakım personeli ve 74 kişilik...

25.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:38
Antalya'da Korona virüsle 3D mücadele

- Antalya'da Korona virüsle 3D mücadele

Muratpaşa Belediyesi, siperlikli yüz maskesi üretimine başladı

ANTALYA - Muratpaşa Belediyesi'nin Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi de korona virüsle mücadele çalışmalarına katıldı, 3 boyutlu yazıcılarla belediyenin evde bakım personeli ve 74 kişilik hijyen ekibinin kullanması için siperlikli yüz maskesi üretimine başladı.

Muratpaşa Belediyesi, 3 boyutu yazıcılarla siperlikli yüz maskesi üretimine başladı. Maskeler, belediyenin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi içinde kurulan Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi'nde üretiliyor. Merkezde bulunan 2 adet 3 boyutlu yazıcı, üretim için durmaksızın çalışıyor. Muratpaşa Belediyesi'nin Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi öğretmenleri, 1 gün içerisinde 24 adet siperlikli maske üretti. Siperlikli maskeler, insan sağlığı için tehdit oluşturmayan organik flament kullanılarak 3 boyutlu yazıcılarla basılıyor. 1 adet siperlikli maskenin hazırlanması yaklaşık 2 saat 5 dakika sürüyor.

Üretilen ilk maskeleri, dezenfekte ekibine veren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Olağanüstü çabayla, Muratpaşa'nın sağlığı için çalışan dezenfekte ekibimizi korumak görevimiz. Sahada çalışan çok sayıda çalışma arkadaşımız enfekte sıvılara maruz kalabiliyor. Dezenfeksiyonda çalışan arkadaşlarımız özellikle bu konuda özel bir risk grubu. Bez ya da sentetik maskeler bir gözleri korumuyor iki karşıdan gelen sıçramalara karşı yüzü hatları korumayabiliyor. Bu nedenle ASSİM 'de faaliyet gösteren Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi öğretmenlerimiz birer kask benzeri siperlikli maske üretti. Çalışanlarımız ağız maskelerinin yanında bu siperlikli maskeyi de takıyor. Bu maskeler hem gözleri koruyor hem de yıkanarak tekrar tekrar kullanılabildiği için ağız maskesi olmayan durumlarda da bir çok sıkıntıyı gideriyor" dedi.

Korona virüs salgınıyla mücadeleye katılan Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi, 8-16 yaş arası çocuk ve gençlere bilgisayarlar, kodlar, programlar, elektronik devreler, sensörler, 3 boyutlu yazıcılar ve robotlarla yapacakları tasarımları ürüne dönüştürebilecekleri eğitim veriyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı tatil kararının ardından derslere ara verilen merkezde üretimine başlanan siperlikli yüz maskeleri yaşlı, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara hizmet veren Muratpaşa Belediyesi evde bakım personeli ile dezenfekte ekibinin kullanımına sunulacak.

Antalya'da Korona virüsle 3D mücadele

Kaynak: İHA

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Antalya'da Korona virüsle 3D mücadele

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