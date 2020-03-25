Antalya'da korona virüsle 3D mücadele
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Muratpaşa, Güncel

Antalya'da korona virüsle 3D mücadele

Muratpaşa Belediyesinin Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi, korona virüsle mücadele kapsamında evde bakım personeli ve 74 kişilik hijyen ekibinin kullanması için üç boyutlu yazıcılarla siperlikli yüz maskesi üretimine başladı.

25.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:26
Antalya'da korona virüsle 3D mücadele

Muratpaşa Belediyesinin Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi, korona virüsle mücadele kapsamında evde bakım personeli ve 74 kişilik hijyen ekibinin kullanması için üç boyutlu yazıcılarla siperlikli yüz maskesi üretimine başladı.

Muratpaşa Belediyesi, üç boyutlu yazıcılarla siperlikli yüz maskesi üretimine başladı. Maskeler, belediyenin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) içinde bulunan Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi'nde üretiliyor. Merkezde iki adet üç boyutlu yazıcı, üretim için durmaksızın çalışıyor. Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi öğretmenleri, bir günde 24 adet siperlikli maske üretti. Siperlikli maskeler, insan sağlığı için tehdit oluşturmayan organik flament kullanılarak üç boyutlu yazıcılarla basılıyor. Bir siperlikli maskenin hazırlanması yaklaşık 2 saat 5 dakika sürüyor.

Üretilen ilk maskeleri dezenfekte ekibine dağıtan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Olağanüstü çabayla Muratpaşa'nın sağlığı için çalışan dezenfekte ekibimizi korumak görevimiz. Sahada çalışan çok sayıda çalışma arkadaşımız enfekte sıvılara maruz kalabiliyor. Dezenfeksiyonda çalışan arkadaşlarımız özellikle bu konuda özel bir risk grubu. Bez ya da sentetik maskeler bir gözleri korumuyor, iki karşıdan gelen sıçramalara karşı yüzü hatlarını korumayabiliyor. Bu nedenle ASSİM'de faaliyet gösteren Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi öğretmenlerimiz birer kask benzeri siperlikli maske üretti. Çalışanlarımız ağız maskelerinin yanında bu siperlikli maskeyi de takıyor. Bu maskeler hem gözleri koruyor hem de yıkanarak tekrar tekrar kullanılabildiği için ağız maskesi olmayan durumlarda da birçok sıkıntıyı gideriyor" dedi.

Korona virüs salgınıyla mücadeleye katılan Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi, 8-16 yaş arası çocuk ve gençlere bilgisayarlar, kodlar, programlar, elektronik devreler, sensörler, üç boyutlu yazıcılar ve robotlarla yapacakları tasarımları ürüne dönüştürebilecekleri eğitim veriyordu. Milli Eğitim Bakanlığının aldığı tatil kararının ardından derslere ara verilen merkezde üretimine başlanan siperlikli yüz maskeleri yaşlı, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara hizmet veren Muratpaşa Belediyesi evde bakım personeli ile dezenfekte ekibinin kullanımına sunulacak.

(İHA)

Antalya'da korona virüsle 3D mücadele

Kaynak: İHA

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Antalya'da korona virüsle 3D mücadele

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