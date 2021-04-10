Antalya'da korona galası
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Antalya'da korona galası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Antalya'da korona galası

Antalya'da artan vaka sayılarına rağmen kural tanımayan eğlenceler hız kesmiyor.

Antalya'da artan vaka sayılarına rağmen kural tanımayan eğlenceler hız kesmiyor.

Haftalık vaka tablosunda 100 binde 143,86 oranıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alanda Antalya'da pandemi kuralları yine hiçe sayılıp bir otelde 'Gala' adı altında eğlence düzenlendi. Pandemi döneminin olmazsa olması sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede otel müşterisi oldukları öğrenilen yüzlerce kişi müzik eşliğinde eğlenip yemek yedi ve pasta kesti. Yaşananlar katılımcılar tarafından kayıt altına alıp sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. - ANTALYA

Antalya'da korona galası
Antalya'da korona galası
Antalya'da korona galası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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