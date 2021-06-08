Antalya'da korkutan yangında ev alev topuna döndü
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Antalya'da korkutan yangında ev alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 3 katlı bir binanın giriş katında patlamayla birlikte yangın çıktı.

Antalya'da 3 katlı bir binanın giriş katında patlamayla birlikte yangın çıktı. Giriş katının adeta alev topuna döndüğü yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hafif yaralanırken, yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Olay, merkez Muratpaşa ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2267. Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İlk belirlemelere göre tüp gazdan kaynaklandığı tahmin edilen patlama ile birlikte evin içi savaş alanına dönerken, ev alev topuna döndü. Bahçe duvarı da patlamanın etkisiyle yıkıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, patlama sebebiyle ilk belirlemelere göre 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı olayda 1 ve 2. kattaki dairelerin de zarar gördüğü bildirildi.

(İsa Akar-Ahmet Serdar Eser/ İHA)

Antalya'da korkutan yangında ev alev topuna döndü
Antalya'da korkutan yangında ev alev topuna döndü
Antalya'da korkutan yangında ev alev topuna döndü
Antalya'da korkutan yangında ev alev topuna döndü
Antalya'da korkutan yangında ev alev topuna döndü
Antalya'da korkutan yangında ev alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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