Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım istediler (2)
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Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım istediler (2)

21.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:11
Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım istediler (2)

KORKU DOLU ANLAR KAMERADAAntalya'da bir sitede çıkan yangında sırasında terasa çıkan ailenin yaşadığı panik ve korku cep telefonu kamerasına yansıdı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Antalya'da bir sitede çıkan yangında sırasında terasa çıkan ailenin yaşadığı panik ve korku cep telefonu kamerasına yansıdı. Eşi ve çocuğuyla terasa çıkıp kurtarılmayı bekleyen babanın, "Evimiz yanıyor şu anda. Duman yukarı çıktı, nereye gidiyorlar. Bizim ev de yanıyor. Evimiz gitti" diyerek aşağıda bekleyenlere seslendiği duyuldu. Çocuğun ise korkuyla "Başkasının evinde kalabiliriz değil mi?" diye sorduğu babanın, "Kalırız bir tanem korkma. Her şeyimiz gitti" dediği görüntülere yansıdı.İtfaiyenin olay yerine gelip müdahale ettiği sırada babanın içeride kedi olduğunu söylediği, ekiplerin de hayvanı kurtarmak için içeri girdiği görüntülerde yer aldı.


Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım istediler (2)
Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım istediler (2)
Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım istediler (2)
Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım istediler (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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