ANTALYA'DA KORKUTAN YANGIN - Haberler
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ANTALYA'DA KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'nın Kalekapısı mevkiinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün olduğu binanın zemin katında bulunan dönerci dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ANTALYA'nın Kalekapısı mevkiinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün olduğu binanın zemin katında bulunan dönerci dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, üst katlara ve çevredeki işyerlerine zarar verdi. Ekiplerin hızla müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANTALYA (DHA) -

ANTALYA'DA KORKUTAN YANGIN

ANTALYA'DA KORKUTAN YANGIN

ANTALYA'DA KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Yangın, Güncel, Haberler

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