ANTALYA'DA KORKUTAN YANGIN

ANTALYA'nın Kalekapısı mevkiinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün olduğu binanın zemin katında bulunan dönerci dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, üst katlara ve çevredeki işyerlerine zarar verdi. Ekiplerin hızla müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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ANTALYA (DHA) -