Antalya'da Korkutan Yangın; 5 Ev Boşaltıldı

Antalya'da otluk ve çalılık iki alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangınlar rüzgarın da etkisiyle büyüyünce panik yaşandı, 5 ev boşaltıldı. Karşılıklı iki mahalle arasında çıkan çalılık yangınları, 1.5 saatlik çalışma sonunda ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.Kepez İlçesi'nde karşılıklı Varsak Altıayak ve Zeytinlik mahallelerinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Sera atıklarının bulunduğu alanların ot ve çalılık olması nedeniyle alevler hızla büyüdü. Bölgeye Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, bir yangın söndürme uçağı ile helikopter ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne ait toplumsal olaylarda kullanılan iki TOMA sevk edildi. 5 ev yangın nedeniyle boşaltılırken, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ile İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi de olay yerine geldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, 1.5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, yangının yaklaşık 3 kilometrelik alanda etkili olduğunu, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların desteğiyle söndürüldüğünü söyledi. Polis, jandarma ve itfaiyenin yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattığını belirten Uzunkaya, can ve mal kaybının olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.