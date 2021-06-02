Antalya'da korkutan otel yangını
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Antalya'da korkutan otel yangını

Antalya'da korkutan otel yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'daki bir otelde sabahın erken saatlerinde çıkan yangında otelde bulunan turistler korku dolu anlar yaşadı.

Antalya'daki bir otelde sabahın erken saatlerinde çıkan yangında otelde bulunan turistler korku dolu anlar yaşadı. Duman kaplayan otelin üst katındaki balkonlara çıkan 4'ü kadın 1'i çocuk 5 turisti itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Kemer ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Kavaklı Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir rezidans otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının dumanları otelin tüm koridorlarını doldurunca, odalardaki Kazakistan uyruklu turistler balkonlara çıkarak yardım istedi. Çevrede oturanların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye gelinceye kadar korku dolu anlar yaşayan turistler itfaiye merdiveni uzatılarak kurtarıldı. Annesi Svetlana Glaunova ile birlikte kurtarılan 4 yaşındaki Makar Glaunov, yaşadığı şokun etkisiyle ambulansta gözyaşlarına boğuldu. Kurtarılan turistler gözyaşları ile birbirlerine sarıldı. Duman zehirlenmesi yaşayan 5 turistle yangından etkilenen bir Suriyeli, hastaneye kaldırıldı. Yangın tamamen söndürülürken, turistlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Antalya'da korkutan otel yangını
Antalya'da korkutan otel yangını
Antalya'da korkutan otel yangını
Antalya'da korkutan otel yangını
Antalya'da korkutan otel yangını
Antalya'da korkutan otel yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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