Antalya'da korkutan orman yangını büyümeden söndürüldü Antalya'da korkutan orman yangını büyümeden söndürüldü Yerleşim alanlarını tehdit eden yangın ihbarını yapan kişi gözaltına alındı Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını vatandaşların ve yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Antalya'da korkutan orman yangını büyümeden söndürüldü

Yerleşim alanlarını tehdit eden yangın ihbarını yapan kişi gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını vatandaşların ve yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. 2 dönüm koru çam oranının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak yangın ihbarını yapan H. Ş. nin gözaltına alındığı bildirildi.

Yangın Sürücüler Beleninde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat Devlet Hastanesi yakınlarında çıkan orman yangını gören vatandaşlar 112'ye bilgi verdi. İlk müdahaleyi mahalle sakinlerinin yaptığı yangına Manavgat Orman işletmesine ait 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir belediyesine ait 3 itfaiye aracı müdahalede bulundu.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından Otman İşletme ve Emniyet görevlileri yangının çıktığı yerde inceleme yaptı. Yangının 112 ye ihbarda bulunan H. Ş. nin babasına ait evin bahçesinde diken ve çalıların yakılması sonucu çıktığının belirlenmesi üzerine ihbarı yapan H. Ş. gözlem altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: İHA