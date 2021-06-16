Antalya'da korkutan hortum kamerada
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Antalya'da korkutan hortum kamerada

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'da korkutan hortum kamerada Hortum bir otelin çatısına zarar verdi Antalya'nın Serik İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmurun ardından deniz üzerinde oluşan devasa hortum, bir otelin çatısına zarar verdi.

Antalya'da korkutan hortum kamerada

Hortum bir otelin çatısına zarar verdi

ANTALYA - Antalya'nın Serik İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmurun ardından deniz üzerinde oluşan devasa hortum, bir otelin çatısına zarar verdi. Korku dolu anlar vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Antalya'nın Serik İlçesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından turizm bölgesi Belek açıklarında hortum oluştu. Hortum, dakikalar boyunca deniz üzerinde kaldı. Karaya ulaşarak bir otelin çatısına zarar veren hortum anları tatilciler ve mahalle sakinleri tarafından çeşitli noktalardan cep telefonu kamerası ile kayda alındı.Yaklaşık 3 dakika devam eden portum iç kesimlere girmeden kayboldu.

Antalya'da korkutan hortum kamerada
Antalya'da korkutan hortum kamerada
Antalya'da korkutan hortum kamerada
Antalya'da korkutan hortum kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

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