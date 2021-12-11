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ANTALYA'DA KORKULAN OLMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ'nin önceki gün Antalya için yaptığı 'kuvvetli fırtına' ve sağanak uyarısının ardından teyakkuzda olan turistik kentte korkulan olmadı.

ANTALYA (DHA) - METEOROLOJİ'nin önceki gün Antalya için yaptığı 'kuvvetli fırtına' ve sağanak uyarısının ardından teyakkuzda olan turistik kentte korkulan olmadı. Ara ara şiddetini artıran sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, hayatın günlük akışını engellemedi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, geçen salı günü kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Antalya için önceki gün uyarı yayınlamıştı. Su taşkınlarına karşı teyakkuza geçen Antalya'da korkulan olmadı. Dün geceden itibaren etkili olan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Trafiğin akışını aksatmayan birikintiler, yağmurun ara ara etkisini yitirmesiyle çekildi. Sağanak esnasında rögar kapaklarından dışarıya suların çıktığı görüldü. Yayalar su biriken caddelerden uzak durarak kot farkı bulunan kaldırımlarda yürüdü. Sağanak yağışın devam ettiği kentte trafik olumsuz etkilenmedi.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve yağışların yarın akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.

ANTALYA'DA KORKULAN OLMADI

ANTALYA'DA KORKULAN OLMADI

ANTALYA'DA KORKULAN OLMADI

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