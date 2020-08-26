Antalya'da köpük partileri yasaklandı
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Antalya'da köpük partileri yasaklandı

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kentte yat ve teknelerde köpük partisi, duman, sis ve renkli toz gibi ürünlerle yapılan eğlence partileri, korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.

Antalya'da köpük partileri yasaklandı
26.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:21

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kentte yat ve teknelerde köpük partisi, duman, sis ve renkli toz gibi ürünlerle yapılan eğlence partileri, korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, özellikle yat ve gezi teknelerinde köpük, duman ve sis gibi ürünler kullanılarak yapılan eğlence partilerinin ciddi ölçüde artması ve bu partilerde Covid-19 tedbirlerine uyulmaması sebebiyle olağanüstü toplandı. Toplantıda, kentte bulunan tüm su üstü (deniz, akarsu, göl vb.) platform, yapı ve araçlarda (yat, gezi teknesi, dalış teknesi, ilkel yapılı ahşap gemiler, yolcu gemileri, yüzer iskele, yüzme/güneşlenme platformları vb.) köpük partisi ile duman/sis ve renkli toz vb. ile yapılan diğer toplu aktiviteler düzenlenmesi yasaklandı.

Yasağa uyulup uyulmamasının takip ve denetimi genel kolluk birimleri, liman başkanlıkları, ilgili müdürlükler ve belediyeler tarafından yapılacak. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde her seferinde ayrı ayrı olmak üzere fiilin niteliğine göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL ve Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanacak. Aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nun "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" başlıklı 195'inci maddesinde yer alan 'Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmü uyarınca uymayan kişiler hakkında adli mercilere de suç duyurusunda bulunulacak. Yasağı ihlal edenlerin işletme ruhsatları da iptal edilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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