Antalya'da Köprüçayı Irmağı'nın taşması sonucu iş yerlerini su bastı

06.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:24

Antalya'da Köprüçayı Irmağı'nın taşması sonucu ırmak kenarında bulunan bazı iş yerleri ile portakal ve zeytin bahçeleri sudan etkilendi.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan aşırı yağış ve karların erimesi sonucu Köprüçayı Irmağı'nın su seviyesi yükseldi.

Irmağın taşan suları Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde ırmak kenarındaki bazı restoranlara doldu.

Bölgedeki portakal ve zeytin bahçeleri de su taşkınından etkilendi.

Kaynak: AA