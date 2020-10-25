Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası

25.10.2020 15:15 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:20
Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası

ANTALYA'da, yazlıkçıların ve belediyelerin dağlık alana bıraktığı öne sürülen köpeklere, hayvanseverler bakmaya çalışıyor.

ANTALYA'da, yazlıkçıların ve belediyelerin dağlık alana bıraktığı öne sürülen köpeklere, hayvanseverler bakmaya çalışıyor. Hayvanlara yemek ve su veren Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Köpeklerin kulaklarında küpeler var ancak bu küpeler sahte" dedi.

Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi mevkisinde bulunan sokak hayvanları, aç ve susuz kalıyor. İddiaya göre, yazlıkçıların hastalanan hayvanlar ile belediyelerin bakım evlerinde tutmadığı köpekler, bölgeye bırakılıyor. Bölge halkı da hayvanlara yeterince bakamayınca hayvanlar, aç ve susuz kalıp, telef oluyor. Bölgeye giderek, hayvanlara yemek ve su desteğinde bulunan Antalya Candost Derneği'nin üyeleri, köpeklerin kulaklarında bulunan küpelerin sahte olduğunu belirtti. Vücutlarında yaralar olan 2 sokak köpeği ise dernek üyeleri tarafından alınarak, tedavi için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, daha önce de aynı bölgeden birçok hayvanı alıp, sahiplendirdiklerini söyledi. Yanık, "Daha önce yaptığımız çalışmalar, bugün gördüğümüz üzere bir çare olmadı. Çünkü hayvanlar belediyeler ve bölgedeki yazlıkçılar tarafından atılmaya devam ediliyor. Hayvanlar bölge halkı tarafından beslenmiyor, açlık ve hastalık sebebiyle rezil durumdalar. Kulaklarında yeşil renkli ancak olamayacak kayıt numaralı küpeler mevcut. Bu numaralar, belediyenin bakımevine giren ve kısırlaştırıldıktan sonra salınmadan evvel kayıt altına alınan hayvanın kayıt numarasını ifade eder" dedi.

Bu problemin bir an önce çözülmesi gerektiğini belirten Yanık, "Küpelerde yazan numaralar 9 basamaklı. Ülkemizde hiçbir bakımevinde, kısırlaştırma yapıp kayıt yapmış yani bu rakama ulaşabilmiş bir bakımevi yoktur. 115 milyon 121 bin 447 kayıt numarası ile başlayan 9 basamaklı bu küpeler sahte. Valilik kanalı ile bu kayıtların ve küpelerin takibinin yapılarak sorumluların tespit edilmesini talep ediyoruz. Geçen hafta Antalya Sarısu mevkisinde de aynı küpelere sahip, kısırlaştırılıp hemen akabinde salınmış ve enfeksiyon kapmış köpekler bulundu. Bir an evvel bu problemin çözülmesi gerekmekte" diye konuştu.


Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası
Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası
Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası
Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası
Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Hadise Sevim Emre Halil Sezai Caner Cindoruk
Spor Babel Metin Oktay Serdar Aziz Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Daha Fazla Yangın Esenyurt Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 15:30:32. #1.15#
title