Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurdu Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girenlerin 'boğulan birisi' diye ihbar ettikleri şeyin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı.

Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurdu

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girenlerin 'boğulan birisi' diye ihbar ettikleri şeyin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girenler 20 metre açıkta beyaz renkli bir şeyin hareketsiz yüzdüğünü gördü. Denizde yüzenlerden birinin boğulmuş olabileceğini düşünenler durumu cankurtana haber verdi. Hızla belirtilen yere giden cankurtaran yüzen cismin ölü köpekbalığı olduğunu gördü. Yüzgecinden sürükleyerek kıyıya çıkarılan köpekbalığının boyunun 2 metre olduğu görüldü. Cankurtaran ölü köpekbalığını yüzgeçlerinden tutarak kıyıda sürüklerken sahildeki vatandaşlar da meraklı gözlerle izleyip cep telefonuyla kaydetti.

Kıyıdan alınıp götürülen köpekbalığının insana zarar vermediği bilinen camgöz cinsi olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA