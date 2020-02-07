Antalya'da "Köpek Parkı" açıldı

07.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:20

Antalya'nın Alanya ilçesinde köpeklerin sahipleriyle keyifli zaman geçirebilmeleri amacıyla "Köpek Parkı" açıldı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, köpeklerin sahipleriyle şehir ortamında özgürce hareket edip, keyifli zaman geçirebilmeleri amacıyla planladığı "Köpek Parkı"nın yapımını tamamladı.

Hacet Mahallesi Akçalıoğlu Parkı'nda 420 metrekarelik alanda kurulan park içerisinde ahşap eğitim parkurları ve köpek tuvaleti bulunuyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, hayvanların da mutlu bir şehir ortamında yaşamaları için ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.

Uyar açıklamasında "Evcil dostlarını yürüyüşe çıkaran vatandaşlarımızın ve hayvan dostlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri bir alanı Alanya'da bir ilke imza atarak hayata geçirdik. Hayvan dostlarımız için bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA