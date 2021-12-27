Antalya'da köpek balığı bulunduran eğlence mekanına "psikolojik eziyet"ten ceza - Haberler
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Antalya'da köpek balığı bulunduran eğlence mekanına "psikolojik eziyet"ten ceza

Antalya'da köpek balığı bulunduran eğlence mekanına
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde eğlence mekanındaki küçük akvaryumun içinde köpek balığı bulunduran işletmeye 1500 lira ceza uygulandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde eğlence mekanındaki küçük akvaryumun içinde köpek balığı bulunduran işletmeye 1500 lira ceza uygulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alanya Orman İşletme Şefliği ekipleri, bir gece kulübünde köpek balığının elverişli olmayan ortamda bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adreste yapılan denetimde, 4 metrekare alanda 60-70 santimetre uzunluğunda 7 kilogram ağırlığında köpek balığının bulunduğu görüldü.

Köpek balığının bulunduğu ortam gereği, yüksek ses ve ışığa bağlı fiziksel ve psikolojik eziyet görmesi sebebiyle işletmeye "hayvanları koruma kanuna" ihlal suçundan 1500 lira ceza kesildi.

Köpek balığının ise yediemine teslimine karar verildi.

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AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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