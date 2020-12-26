Antalya'da köpeğe eziyet görüntüleri sosyal medyada yayımlanan kişi yakalandı
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Antalya'da köpeğe eziyet görüntüleri sosyal medyada yayımlanan kişi yakalandı

26.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:47
Antalya'da köpeğe eziyet görüntüleri sosyal medyada yayımlanan kişi yakalandı

Antalya'da otomobile bağladığı köpeğe koşturarak eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada yayımlanan kişi yakalandı.

Antalya'da otomobile bağladığı köpeğe koşturarak eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada yayımlanan kişi yakalandı.

Merkez Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde otomobilin ön kapısına bağlanan köpeğin koşturulma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Köpeğin hareket halindeki otomobile yetişmeye çalışmasının ve zaman zaman düşerek sürüklenmesinin yer aldığı tepki çeken görüntüler üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Görüntülerdeki otomobili tespit eden ekipler, şüphelinin E.H. olduğunu belirledi.

Zanlı ekiplerce yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir köpeğin araca bağlı bir şekilde koşturulduğu görüntüler üzerine ekiplerimizce yapılan araştırmalar neticesinde olaydaki araç sürücüsü tespit edilmiş ve şahıs yakalanmıştır. Daima minik dostlarımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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