Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde denetim yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde denetim yapıldı

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde denetim yapıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denetim gerçekleştirildi.

Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denetim gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, planlı, kurallı, kimlikli kent hedefleri doğrultusunda denetimlerini sürdürdü.

Vatandaşların sahilden en iyi şekilde yararlanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, işletmeler, Kıyı Kanunu ile Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Usul Esasları Yönetmeliği ve Mavi Bayrak kriterlerine aykırı olan unsurların kaldırılması yönünde uyarıldı.

Kontrollü normalleşme dönemiyle daha yoğun kullanılacağı öngörülen sahilde gerçekleştirilen denetimde, halkın kullanımına ayrılan alanlarda, mevzuatlara aykırılığı tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Derya Yanık Hasan Polatkan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Prens Harry Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde denetim yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 17:02:48. #1.11#

title