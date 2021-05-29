Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde denetim yapıldı

Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denetim gerçekleştirildi.

Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denetim gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, planlı, kurallı, kimlikli kent hedefleri doğrultusunda denetimlerini sürdürdü.

Vatandaşların sahilden en iyi şekilde yararlanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, işletmeler, Kıyı Kanunu ile Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Usul Esasları Yönetmeliği ve Mavi Bayrak kriterlerine aykırı olan unsurların kaldırılması yönünde uyarıldı.

Kontrollü normalleşme dönemiyle daha yoğun kullanılacağı öngörülen sahilde gerçekleştirilen denetimde, halkın kullanımına ayrılan alanlarda, mevzuatlara aykırılığı tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek