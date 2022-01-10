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Antalya'da konvoy terörü "pes" dedirtti

Antalya'da konvoy terörü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde onlarca araçtan oluşan düğün konvoyu, ilçenin adeta altını üstüne getirdi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde onlarca araçtan oluşan düğün konvoyu, ilçenin adeta altını üstüne getirdi. Seyir halindeki otomobillerin tavan ve kaputuna oturup, kavşaklarda kontak kapatarak dakikalarca oynayan davetliler, kendilerini uyaran sürücülerin üzerine yürüyüp saldırmaya kalktılar. Konvoya katılan araçları belirleyen polis, tamamına para cezası uyguladı.

Dün Manavgat ilçesinde ara sokaklarda başlayıp sonra caddeye çıkan düğün konvoyu ilçeyi adeta birbirine kattı. Onlarca araçtan oluşan ve kural tanımayan konvoyda bulunanlar hem kendi hayatlarını tehlikeye attılar hem de trafiği kilitlediler. Seyir halindeki araçların camlarından sarkan, otomobillerin üzerine ve ön kaputuna oturup çalan müzik eşliğinde ilerleyen davetlilerle devam eden konvoy, Manavgat köprüsünde de mola verip trafiği felç etti. Yaklaşık bir saat boyunca cadde ve sokaklarda adeta terör estiren konvoydaki vatandaşlar, kendilerini uyaran sürücülerin de üzerine yürüdü. Konvoydakilerin bir midibüs şoförü ile yaşadığı tartışma vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Korkudan kapıyı açamayan midibüs şoförünün camına vurup tehditler savuran kalabalık grup, vatandaşların araya girmesiyle bölgeden ayrıldı. Güvenlik kameralarından konvoya katılan araçları belirleyen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, araçlara gerekli cezaları uyguladı. - ANTALYA

Antalya'da konvoy terörü pes dedirtti

Antalya'da konvoy terörü pes dedirtti

Antalya'da konvoy terörü pes dedirtti

Antalya'da konvoy terörü pes dedirtti

Antalya'da konvoy terörü pes dedirtti

Antalya'da konvoy terörü pes dedirtti

Antalya'da konvoy terörü pes dedirtti

Antalya'da konvoy terörü pes dedirtti

Antalya'da konvoy terörü pes dedirtti

Antalya'da konvoy terörü pes dedirtti

Antalya'da konvoy terörü pes dedirtti

Antalya'da konvoy terörü pes dedirtti

Antalya'da konvoy terörü pes dedirtti

Antalya'da konvoy terörü pes dedirtti

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