Antalya'da 'Kontrollü Sosyal Hayat' uygulamaya geçiriliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da 'Kontrollü Sosyal Hayat' uygulamaya geçiriliyor

Antalya'da 'Kontrollü Sosyal Hayat' uygulamaya geçiriliyor
07.05.2020 22:39 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:39

Antalya'da hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından pandemi şartlarına uymak kaydıyla normale dönüş başlıyor.

Antalya'da hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından pandemi şartlarına uymak kaydıyla normale dönüş başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 'Kontrollü Sosyal Hayat' olarak adlandırılan ikinci dönem için alınan tedbirlerden taviz verilmeyecek. Tüm uygulamalarda sosyal mesafe, maske ve hijyen ikinci dönemin vazgeçilmezleri olacak.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından daha önceki kararlarla faaliyetlerinin durdurulmasına ve/veya çalışma şartları ile çalışma gün ve saatlerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeler yapılan işyerleri ve işletmeler ile ilgili olarak yeni düzenlemelere gidildi. Buna göre kent genelindeki tüm akaryakıt ve LPG satış istasyonlarının 06: 00-23: 00 olarak düzenlenen çalışma saatleri kısıtlaması kaldırılırken hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle hafta içi günlere çekilmiş olan açık ve kapalı semt pazarları yine asıl günlerinde açılacak. Tüm marketler, perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri vb. satışı yapan işyerlerinin çalışma saatleri kısıtlaması bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı ve/veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması şartıyla kaldırıldı. Bakkal, büfe vb. işyerleri için çalışma saatleri sınırlaması da bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı ve/veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması kaydıyla sona erdirildi.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada yeni düzenlemeler şu şekilde sıralandı:

Alkollü ve/veya alkolsüz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri için daha önceki kararla getirilmiş olan çalışma saatleri kısıtlaması kaldırılırken bu işyerleri sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermeye devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle hafta içi günlere çekilmiş olan açık ve kapalı semt pazarlarının yine asıl günlerinde (daha önceki kararlarımızla getirilen 1 hafta tezgah/belge numarası tek rakamla biten esnafların, 1 hafta tezgah/belge numarası çift rakamla biten esnafların tezgah açmaları, tezgahlar arası mesafe, maske kullanımı, giriş ve çıkış kontrolü vb, düzenlemelere uyulması kaydıyla) açılacak.

Açık ve kapalı oto pazarlarının faaliyetleri devam edebilecek

Tüm marketler, perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri vb. satışı yapan işyerlerinin çalışma saatleri kısıtlaması bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı ve/veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması şartıyla kaldırıldı. Bakkal, büfe vb. işyerleri için çalışma saatleri sınırlaması da bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı ve/veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması kaydıyla sona erdirildi.

İl genelinde bulunan açık ve kapalı oto pazarlarının faaliyetleri devam edecek . Araçlar arasında en az iki metre mesafe bulunacak, pazar alanlarına giriş/ çıkışlar kontrol edilecek, maske kullanımı zorunlu olacak ve, açıkta yiyecek ve içecek satışı yapılmayacak. Kahvehane, kafe, kafeterya, ganyan ve iddaa bayileri vb. işyerlerinin kapalı kalması uygulaması aynen devam edecek.

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı uygulaması

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar 10 Mayıs 2020 Pazar günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. 14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15.05.2020 Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilecek. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sınırlaması bu tarihlerin dışında devam edecek. Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkacağı pazar günü 11: 00 ile 15: 00 arası zorunlu olmayan vatandaşların kronik rahatsızlıkları da bulunan bu yaş grubuna yer açmak için evde kalmaya hassasiyet göstermeleri istenildi.

Kente dışardan gelecek olanların durumu

Antalya'ya Karayolu, Denizyolu, Havayolu ile giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alınmasına," maddesinin uygulanması sonlandırılırken seyahat kısıtlamasına tabi illerden gelip, Antalya'da 72 saatten fazla kalacak olanlar, onam formu alınarak, beyan edecekleri ikametgahlarında 14 (ondört) gün süreyle sıhhi gözlem altına alınacak. Antalya'ya diğer illerden gelecek kişilerden, şehirlerarası otobüs seyahatiyle gelenlerin otogarlarda, diğer araçlarla gelenlerin ise şehir girişi yol kontrol noktalarında sağlık kontrollerinin (ateş ölçümü, semptomlarının izlenmesi) ve temaslı veya pozitif vaka olup olmadıklarının sorgulaması yapılacak. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanacak. Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilecek. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Haberler
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili...
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Haberler
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik Haberler
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haberler
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Sivas'ta ortaya çıkan etçil 'sarıkız' örümceği, köylüleri tedirgin etti
Sivas'ta ortaya çıkan etçil "sarıkız" örümceği, köylüleri tedirgin etti
'İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim' diyen sanık tahliye edildi
"İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim" diyen sanık tahliye edildi
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene...
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
Akrep burcunda Dolunay 2020! Burçlara etkileri neler?
Akrep burcunda Dolunay 2020! Burçlara etkileri neler?
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Deniz Gezmiş Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ajda Pekkan Kemal Sunal Ersin Korkut Safiye Soyman
Spor Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Mayıs Karar Futbol
Şu an buradasınız: Antalya'da 'Kontrollü Sosyal Hayat' uygulamaya geçiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 22:54:29. #1.15#
title