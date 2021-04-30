Antalya'da kontrol noktaları sakin

TURİZM kenti Antalya'nın giriş ve çıkışlarında sakinliğin hakim olduğu görüldü.

TURİZM kenti Antalya'nın giriş ve çıkışlarında sakinliğin hakim olduğu görüldü. Uygulama yapan ekipler, araçları tek tek durdurup içindekilerin seyahat izin belgesini kontrol ediyor.

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmaya turizm kenti Antalya'da büyük oranda uyuluyor. Tüm giriş noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekipleri, kente giriş yapacak araçları tek tek kontrol ediyor. Sürücülere ve araçta bulunan yolculara kimlik kontrolü yapan ekipler, nereden geldiklerini ve izin belgelerini soruyor. Tüm belgeleri ibraz edenlerin girişine izin verildiği kontrol noktalarının sakin olduğu dikkat çekti.

İzin belgesini gösterip kimlik kontrolünün ardından kente giriş yapan Mehmet Bulut, Ankara'dan geldiğini, her noktada durdurduklarını ve geçen yıla göre kısıtlamanın daha sıkı olduğunu söyledi.

Burdur'dan gelen Baysal Doruk ise, "Bugün ilk defa dışarı çıktım ve kontrol noktasına denk geldim. Bence bu kadar sıkı tutulması memnun edici" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR