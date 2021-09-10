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Antalya'da komşusu tarafından bıçaklanan öğretmen yaralandı

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da komşusu tarafından bıçaklanan öğretmen yaralandı

Antalya'da tartıştığı komşusu tarafından bıçakla yaralanan öğretmen, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da tartıştığı komşusu tarafından bıçakla yaralanan öğretmen, hastaneye kaldırıldı.

Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde A.Y. ile öğretmen komşusu S.G.O. arasında zile basma nedeniyle tartışma çıktı.

A.Y. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G.O'yu bıçakla yaraladı.

S.G.O., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli, gözaltına alındı.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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