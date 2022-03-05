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Antalya'da komşularının haber alamadığı çaycı ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da komşularının haber alamadığı çaycı ölü bulundu

Antalya'da komşularının kendisinden haber alamadığı çaycı, işletmesi ile ortak kullandığı evinde ölü olarak bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da komşularının kendisinden haber alamadığı çaycı, işletmesi ile ortak kullandığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1407 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; binanın giriş kısmında çaycılık yapan ve yalnız yaşayan Kemal Bıçak (55)'den haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ile yapılan kontrolde şahıs yerde hareketsiz olarak bulundu. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın bir süredir çeşitli sağlık sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Antalya'da komşularının haber alamadığı çaycı ölü bulundu

Antalya'da komşularının haber alamadığı çaycı ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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