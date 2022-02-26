Antalya'da klima motoru çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Antalya'da klima motoru çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA, Orhan Çiçek - Güncel
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Antalya'da klima motoru çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da bir evin bahçesindeki klima motorunu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'da bir evin bahçesindeki klima motorunu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Duacı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinden klima motoru çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri T.C. ile N.C. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Ele geçirilen klima motoru sahibine teslim edildi.

AA / Orhan Çiçek - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Kepez, Güncel, Haberler

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