Antalya'da klima hırsızlığı kamerada Antalya'da klima hırsızlığı kamerada Klimaları hurdacıya satan iki kardeş tutuklandı Antalya'da lojman olarak kullanılan apartmandan 8 adet klimanın dış ünitesini, bir adet klimanın da iç ünitesini çalan iki kardeş yakalandı.

Antalya'da klima hırsızlığı kamerada

Klimaları hurdacıya satan iki kardeş tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da lojman olarak kullanılan apartmandan 8 adet klimanın dış ünitesini, bir adet klimanın da iç ünitesini çalan iki kardeş yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi 5575 sokakta bulunan M.T.'ye ait lojman olarak kullanılan apartmandan 8 adet klima dış, bir adet klima iç ünitesi çalınmasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan parmak izi çalışması neticesinde hırsızlık olayının şüphelisinin E.D. olduğu, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda E.D.'nin hırsızlık olayını kardeşi M.D. ile gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelilerin 14-31 Mart tarihleri arasında aralıklarla gelerek klimaları yerinden söküp götürdükleri bildirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda şüphelilerin Akseki ilçesinde olduklarının belirlenmesinin ardından Akseki İlçe Jandarma Komutanlığının bilgisi dahilinde şüpheliler Akseki'de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinde klimaları değişik tarihlerde kendilerinin çaldığını, seyyar hurdacılık yapan bir kişiye sattıklarını itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildiler.

Kaynak: İHA