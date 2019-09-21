Antalya'da kıyı temizliği yapıldı

21.09.2019 14:42

Antalya Büyükşehir Belediyesi "Dünya Temizlik Günü ve 21 Eylül Uluslararası Kıyı Etkinliği" kapsamında Alanya ilçesine plaj temizliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Çevre Koruma ve Mavi Bayrak Derneği, okullar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla Alanya Galip Dere Plajında temizlik yapıldı.

Grup halinde plaja dağılan vatandaşlar sahildeki pet şişe, izmarit, plastik parçalar gibi çöpleri topladı.

Finike kıyı temizliği

Deniz Temiz Derneği TURMEPA Antalya'nın Finike ilçesinde "Kıyı temiz" etkinliği gerçekleştirdi.

Finike sahilinde düzenlenen kıyı temizliği etkinliğine Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Antalya Şubesi Başkan Yardımcısı İzzet Ünlü, Finike Marinas Müdürü Onur Kunduz, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve gönüllü vatandaşlar katıldı.



Çok sayıda vatandaşın destek verdiği etkinliğe Finike Sahilindeki üç kilometrelik alan temizlendi. Yaklaşık iki saat süren kıyı temizliği sırasında en çok sigara izmariti, pet şişe kapağı, plastik ve cam şişelerle çeşitli plastik materyal toplandı.



Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Antalya Şube Başkan Yardımcısı İzzet Ünlü, etkinlikte yaptığı konuşmada, çevre ve kıyı temizliğine dikkati çekmek amacıyla dernek olarak her yıl bir ilçede kıyı temizliği gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bu yılki kıyı temizliğini Finike ilçesinde yaptıklarını belirten Ünlü, "Amacımız kıyılarımızı, çevremizi temiz tutmak, bu konuda insanlarda farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillerimize temiz, yaşanılabilir bir dünya bırakmak." dedi.



Belek'te kıyı temizliği

Antalya'da tatil yapan turistler ve otel çalışanları "Dünya Temizlik Günü" kapsamında sahilde çöp topladı.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde faaliyet gösteren Cornelia Diamond otel, çevre konusunda bilinç yaratmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Turistler ve otel çalışanları, otel girişinden başlayarak sahillerdeki çöpleri topladı, çevredekileri çöp atmamaları konusunda uyardı.

Otelin Genel Müdürü Zafer Alkaya, her milletten misafirleri ile günün anlam ve önemini anlatabilmek otel çalışanları ve turistlerle sahilde temizlik yaptıklarını söyledi.

"Temiz bir çevre istiyoruz. Temiz bir dünya istiyoruz." diyen Alkaya, "İnsanların çevreye ve dünya temizliğine ilgi göstermelerini, daha dikkatli olmalarını ve gelecek nesillere daha iyi, daha temiz, daha yeşil ve temiz bir dünya bırakmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA