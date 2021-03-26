Kıyafet ve hediyelik eşya hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Kıyafet ve hediyelik eşya hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Antalya'nın Akseki ilçesinde kıyafet ve hediyelik eşya hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Antalya'nın Akseki ilçesinde kıyafet ve hediyelik eşya hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akseki-Manavgat kara yolundaki lokanta, hediyelik eşya mağazası ve oto tamir dükkanından 5 bin lira değerinde kıyafet, hediyelik eşya ve çeşitli malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen görevliler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İş yeri sahibi Vahit Öz, kış sezonunda kapalı olan iş yerinden bir hafta arayla iki kez hırsızlık yapıldığını söyledi.

Kayıtlarda iş yerinin kilidini demir kesme makasıyla kesen şüphelinin, tornavidayla kapıyı açması, değerli eşyaları çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Kıyafet ve hediyelik eşya hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Kıyafet ve hediyelik eşya hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Kıyafet ve hediyelik eşya hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Kıyafet ve hediyelik eşya hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:28:42. #1.14#
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