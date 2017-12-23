Antalya'da Kıskançlık Cinayeti: 1 Ölü

ANTALYA'da oturan 24 yaşındaki Güney Burak S., birlikte yaşadığı kız arkadaşı 25 yaşındaki D.Ç.'yi kıskandığı arkadaşı, 35 yaşındaki Raşit Elma'yı sol bacağından bıçakladı. Otomobiliyle kaçmak isteyen Raşit Elma, aracında kan kaybından öldü.



Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki olay, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. 1107 Sokak'ta park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Böro ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan polis, araçtaki kişinin Raşit Elma olduğunu, sol bacağında bıçak yarası olduğunu ve öldüğünü tespit etti.



KAN İZLERİNİ TAKİP ETTİ



Olay yerinde detaylı inceleme başlatan ekipler, kan izlerini takip ederek olayın gerçekleştiği daireye ulaştı. Polis, dairede oturan Güney Burak S. ile iki çocuk annesi D.Ç.'yi gözaltına aldı. D.Ç.'nin, bir süredir Şanlıurfa'da yaşayan Raşit Elma ile sosyal medya üzerinden yazıştığı belirlendi. D.Ç.'nin, olay günü Şanlıurfa'dan gelen Raşit Elma ile evde buluştuğu, bu sırada gelen Güney Burak S.'nin ikiliyi evde birlikte görünce kıskandığı ve tartışma çıktığı kaydedildi.



Tartışmanın büyümesi üzerine Güney Burak S.'nin, Raşit Elma'yı sol bacağından bıçakladığı, olay yerinden ayrılan yaralının, otomobiline kadar yürüdüğü ancak kan kaybından öldüğü belirlendi. Sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Raşit Elma'nın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Güney Burak S. ve D.Ç. ise gözaltına alındı.



- Antalya