Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden ve tehlikeli araç kullanan 2 kişiye para cezası uygulandı
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Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden ve tehlikeli araç kullanan 2 kişiye para cezası uygulandı

Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden ve tehlikeli araç kullanan 2 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz - Haberler | Güncel

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve seyir halindeki araçta akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 kişiye, 9 bin 133 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve seyir halindeki araçta akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 kişiye, 9 bin 133 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazır Mahallesi'nde R.A'nın otomobiliyle yanında bulunan A.T. ile tehlikeli araç kullandığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle R.A. ile A.T'ye toplam 2 bin 833 lira idari para cezası uygulandı. İki arkadaşa ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Sosyal medyada yer alan ve tepki çeken görüntülerde seyir halindeki otomobilden çıkan kişinin ayaklarını kapıya koyarak aracın tavanına oturduğu yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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