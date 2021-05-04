Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden ve yakalanacaklarını anlayınca markete gittiklerini belirten 2 kişiye ceza
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Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden ve yakalanacaklarını anlayınca markete gittiklerini belirten 2 kişiye ceza

Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden ve yakalanacaklarını anlayınca markete gittiklerini belirten 2 kişiye ceza
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye, 6 bin 300 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye, 6 bin 300 lira ceza uygulandı.

Sakıp Sabancı Bulvarı'nda yapılan denetimlerde, kontrol noktasına varmadan bir otomobilden inen H.B. ile H.K. polis ekipleri tarafından durduruldu.

Markete gittiklerini iddia eden 2 kişinin adres sorgulamasında Kaş ilçesine kayıtlı oldukları belirlendi.

Kısıtlamayı ihlal eden 2 kişiye, 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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