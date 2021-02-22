Antalya'da kısıtlamaya uymayan 630 kişiye 1 milyon 887 bin 975 lira ceza
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Antalya'da kısıtlamaya uymayan 630 kişiye 1 milyon 887 bin 975 lira ceza

22.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:54
Antalya'da kısıtlamaya uymayan 630 kişiye 1 milyon 887 bin 975 lira ceza

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 630 kişiye toplam 1 milyon 887 bin 975 lira ceza verildi.

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 630 kişiye toplam 1 milyon 887 bin 975 lira ceza verildi.

Antalya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'mızda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 630 kişiye 1 milyon 887 bin 975 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kendi sağlığımız ve toplum sağlığını düşünerek evlerinde kalan tüm Antalyalılara teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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