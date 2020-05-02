Antalya'da, kısıtlamaya rağmen duvar delip marketi soydular
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Antalya'da, kısıtlamaya rağmen duvar delip marketi soydular

Antalya'da, kısıtlamaya rağmen duvar delip marketi soydular
02.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:10

ANTALYA'da, kimliği belirlenemeyen kişiler, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen, duvarı delerek girdikleri marketten sigara ve yaklaşık 5 bin lirayı alıp kaçtı.

ANTALYA'da, kimliği belirlenemeyen kişiler, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen, duvarı delerek girdikleri marketten sigara ve yaklaşık 5 bin lirayı alıp kaçtı. Polis, olayla ilgisinin olabileceğinden şüphelendiği 1 kişiyi gözaltına aldı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde, sabah saatlerinde bir markette hırsızlık meydana geldi.  Nuri Keşkil'e ait markete, arka tarafta bulunan kilerden girip, duvarda delik açan hırsız ya da hırsızlar, önce yazar kasanın çekmecesindeki kredi taksiti için bekletilen 2 bin lira ve bir kutu içinde duran madeni paraları aldı. Bununla yetinmeyen hırsızlar, bütün sigaraları çaldı. Zanlılar, girdikleri delikten çıkıp kaçtı.

Yaklaşık 5 bin lira kaybının olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Nuri Keşkil, asıl miktarın yapılacak olan sayımdan sonra belirleneceğini ifade etti. Keşkil, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen hırsızlık yaşanmasına hem şaşırdığını hem de üzüldüğünü ifade etti. 

Olayla ilgisi olduğu belirtilen 1 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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