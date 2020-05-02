Antalya'da kısıtlamaya rağmen duvar delip marketi soydular

Antalya'da kısıtlamaya rağmen duvar delip marketi soydular*- Antalya'da kimliği belirlenemeyen kişiler, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen, duvarı delerek girdikleri marketten sigara ve yaklaşık 5 bin lirayı alıp kaçtı.

Antalya'da kısıtlamaya rağmen duvar delip marketi soydular

*- Antalya'da kimliği belirlenemeyen kişiler, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen, duvarı delerek girdikleri marketten sigara ve yaklaşık 5 bin lirayı alıp kaçtı.

*- Polis, olayla ilgisinin olabileceğinden şüphelendiği 1 kişiyi gözaltına aldı.

Duvar delinerek yapılan soygun, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde sabah saatlerinde fark edildi. Nuri Keşkil'e ait markete arkada tarafta bulunan kilerden girip, duvarda delik açan hırsız yada hırsızlar, önce yazar kasanın çekmecesindeki kredi taksiti için bekletilen 2 bin lira ve bir kutu içinde duran madeni paraları aldı. Bununla yetinmeyen hırsızlar, bütün sigaraları çaldı. Zanlılar, girdikleri delikten çıkıp kaçtı.

Yaklaşık 5 bin lira kaybının olduğunu söyleyen işyeri sahibi Nuri Keşkil, asıl miktarın yapılacak olan sayımdan sonra belirleneceğini ifade etti.

Olayla ilgisi olduğu belirtilen 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA