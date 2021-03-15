Antalya'da kısıtlama yokmuşçasına yürüyüş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da kısıtlama yokmuşçasına yürüyüş

15.03.2021 00:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 01:07

Antalya'da kısıtlama yokmuşçasına yürüyüşKORONAVİRÜS vaka sayısının arttığı Antalya'da, pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sahilde bazı kişiler maske dahi takmadan yürüyüş yaptı.

Antalya'da kısıtlama yokmuşçasına yürüyüş

KORONAVİRÜS vaka sayısının arttığı Antalya'da, pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sahilde bazı kişiler maske dahi takmadan yürüyüş yaptı. Geçen haftalarda kısıtlama günlerini sessiz geçiren kentte bu hafta araç trafiği de yoğundu.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre turuncu renk tanımıyla 'yüksek riskli iller' arasında yer alan turizm kenti Antalya'da, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yasaktan muaf olanlarla birlikte, yasağı ihlal edenler de yürüyüş yaptı. Sahilde yürüyüş yapan ve oturan çoğu kişinin maske dahi takmadığı görüldü. Bazı kişiler sahilde otururken, bazıları da denize girdi. Geçen haftalardaki kısıtlama günlerinde boş ve sessiz olan kentte, bugün ise araç trafiğinde yoğunluk oluştu.

Antalya'da kısıtlama yokmuşçasına yürüyüş
Antalya'da kısıtlama yokmuşçasına yürüyüş
Antalya'da kısıtlama yokmuşçasına yürüyüş
Antalya'da kısıtlama yokmuşçasına yürüyüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Caner Erkin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da kısıtlama yokmuşçasına yürüyüş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 01:07:55. #1.14#
title