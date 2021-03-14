Antalya'da kısıtlamada maskesiz dolaştılar
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Antalya'da kısıtlamada maskesiz dolaştılar

14.03.2021 15:24 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:41

KORONAVİRÜS vaka sayısının arttığı Antalya'da, pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında sahilde bazı kişilerin maske takmadan yürüyüş yaptığı görüldü.

KORONAVİRÜS vaka sayısının arttığı Antalya'da, pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında sahilde bazı kişilerin maske takmadan yürüyüş yaptığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre turuncu renk tanımıyla 'yüksek riskli iller' arasında yer alan turizm kenti Antalya'da, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yapan ya da banklarda oturan bazı kişilerin maske takmadığı görüldü. Bazı kişiler sahilde otururken, bazıları da denize girdi.Kısıtlamada, geçen haftalara göre bugün, trafiğe çıkan araç sayısında da artış olduğu görüldü.


Antalya'da kısıtlamada maskesiz dolaştılar
Antalya'da kısıtlamada maskesiz dolaştılar
Antalya'da kısıtlamada maskesiz dolaştılar
Antalya'da kısıtlamada maskesiz dolaştılar
Antalya'da kısıtlamada maskesiz dolaştılar
Antalya'da kısıtlamada maskesiz dolaştılar
Antalya'da kısıtlamada maskesiz dolaştılar
Antalya'da kısıtlamada maskesiz dolaştılar
Antalya'da kısıtlamada maskesiz dolaştılar
Antalya'da kısıtlamada maskesiz dolaştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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