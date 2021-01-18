Antalya'da kısıtlama sonrası sahil keyfi
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Antalya'da kısıtlama sonrası sahil keyfi

18.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:05
Antalya'da kısıtlama sonrası sahil keyfi

ANTALYA'da koronavirüs tedbirlerine yönelik hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası, sıcaklığın 10 derecelerde seyrettiği havada, bazı vatandaşlar denize girip, sahilde yürüyüş yaptı.

ANTALYA'da koronavirüs tedbirlerine yönelik hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası, sıcaklığın 10 derecelerde seyrettiği havada, bazı vatandaşlar denize girip, sahilde yürüyüş yaptı.

Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olurken, Antalya'da hava sıcaklığı 10, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece ölçüldü. Parçalı bulutlu havanın yaşandığı kentte, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Yürüyüş ve spor yapanların yanı sıra, olta balıkçıları ile parklarda vakit geçirenler, sahilde yoğunluk oluşturdu. Deniz suyunun hava sıcaklığından yüksek olduğu kentte bazıları da yüzmeyi tercih etti.Antalya'da bu geceden itibaren hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında, gündüz de en yüksek 13 derece olması bekleniyor.


Antalya'da kısıtlama sonrası sahil keyfi
Antalya'da kısıtlama sonrası sahil keyfi
Antalya'da kısıtlama sonrası sahil keyfi
Antalya'da kısıtlama sonrası sahil keyfi
Antalya'da kısıtlama sonrası sahil keyfi
Antalya'da kısıtlama sonrası sahil keyfi
Antalya'da kısıtlama sonrası sahil keyfi
Antalya'da kısıtlama sonrası sahil keyfi
Antalya'da kısıtlama sonrası sahil keyfi
Antalya'da kısıtlama sonrası sahil keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM

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