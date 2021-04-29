ANTALYA'DA KISITLAMA ÖNCESİNDE YOĞUNLUK, SONRASINDA SESSİZLİK HAKİM OLDU

ANTALYA'da, 17 günlük tam kapanma öncesi yoğunluk, sonrası ise sessizlik hakim oldu.

ANTALYA'da, 17 günlük tam kapanma öncesi yoğunluk, sonrası ise sessizlik hakim oldu. Kentte kısıtlamaya girileceği saate yakın oluşan trafik, kısıtlama saatinden yaklaşık 45 dakika sonra azalırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanmaya dakikalar kala, Antalya'nın ana artelleri ve işlek caddelerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda araç trafiği kuyruğu oluşurken, insan sirkülasyonunun fazla olduğu Üçkapılar bölgesinde de yoğunluk oluştu. Kısıtlama saati başladığında ise Yüzüncü yıl Bulvarı'nda oluşan trafiğin sürdüğü gözlendi.

KONYAALTI SAHİLİ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Polis ekipleri, 17 günlük kısıtlamanın başlamasıyla denetimlerini artırırken, yasak saatiyle beraber dışarıda olan vatandaşlar da evlerine bir an önce gitmeleri konusunda uyarıldı. Saatler ilerledikçe cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Gündüz saatlerindeki yoğunluğuyla yaz aylarını aratmayan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de kısıtlamaya birlikte sessizliğe büründü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı