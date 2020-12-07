Antalya'da kişi sınırlaması getirilen caddeye, bariyerleri aşıp giriyorlar
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Antalya'da kişi sınırlaması getirilen caddeye, bariyerleri aşıp giriyorlar

07.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:43
Antalya'da kişi sınırlaması getirilen caddeye, bariyerleri aşıp giriyorlar

ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında en işlek noktalardan Kazım Özalp Caddesi'ne girişler, 3 bin 500 kişi ile sınırlandırıldı.

ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında en işlek noktalardan Kazım Özalp Caddesi'ne girişler, 3 bin 500 kişi ile sınırlandırıldı. Giriş ve çıkışlarda kontrol yapılmazken, ara sokaklara koyulan bariyerleri aşanlar, caddeye giriyor.

Vaka sayılarının yüzde 100 arttığı Antalya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Muratpaşa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca yaya yoğunluğunun olduğu Kazım Özalp Caddesi'ne girişler, 3 bin 500 kişi ile sınırlandırıldı. Caddenin giriş ve çıkışları, bariyerlerle kapatılırken, kişi sayısı konusunda kontrol yapılmadı. Ara sokaklara kurulan bariyerlerin yanlarından veya iş yerlerinin içinden geçenler ise caddeye giriş yaptı.

Tedbirler kapsamında caddedeki banklar da oturulmaması için şeritlerle kapatıldı; ancak bu yasağa da uyulmadığı gözlendi. Kimi şeritleri yırtarak, bankların üzerinde yemek yerken, kimi de yanındaki korkulukların üzerine oturdu. Cadde girişinde zabıta ekipleri tarafından maske kontrolü yapılırken, yürüyenlerin bazılarının maske takmadığı görüldü.

Caddede iş yeri bulunan Nurettin Şahin, "Buradaki kişi sayısının sınırlandırılması işlerimizi düşürecek ama alınan karara saygılıyız. Yeni bir uygulama olduğu için zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Amacımız koronavirüs illetinden bir anca önce kurtulmak. Burası 3 bin 500 kişi ile nasıl sınırlandırılır, sayımı nasıl yapılacak, bilmiyorum" dedi.


Antalya'da kişi sınırlaması getirilen caddeye, bariyerleri aşıp giriyorlar
Antalya'da kişi sınırlaması getirilen caddeye, bariyerleri aşıp giriyorlar
Antalya'da kişi sınırlaması getirilen caddeye, bariyerleri aşıp giriyorlar
Antalya'da kişi sınırlaması getirilen caddeye, bariyerleri aşıp giriyorlar
Antalya'da kişi sınırlaması getirilen caddeye, bariyerleri aşıp giriyorlar
Antalya'da kişi sınırlaması getirilen caddeye, bariyerleri aşıp giriyorlar
Antalya'da kişi sınırlaması getirilen caddeye, bariyerleri aşıp giriyorlar
Antalya'da kişi sınırlaması getirilen caddeye, bariyerleri aşıp giriyorlar
Antalya'da kişi sınırlaması getirilen caddeye, bariyerleri aşıp giriyorlar
Antalya'da kişi sınırlaması getirilen caddeye, bariyerleri aşıp giriyorlar
Antalya'da kişi sınırlaması getirilen caddeye, bariyerleri aşıp giriyorlar
Antalya'da kişi sınırlaması getirilen caddeye, bariyerleri aşıp giriyorlar
Antalya'da kişi sınırlaması getirilen caddeye, bariyerleri aşıp giriyorlar
Antalya'da kişi sınırlaması getirilen caddeye, bariyerleri aşıp giriyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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