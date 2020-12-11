Antalya'da kısa süren şiddetli yağış sele sebep oldu
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Antalya'da kısa süren şiddetli yağış sele sebep oldu

11.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:47
Antalya'da kısa süren şiddetli yağış sele sebep oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ana arterlerde araçlar yolda kaldı, yollar yer yer trafiğe kapandı. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre metrekareye saatte düşe 75 kilogramlık yağış düştü.

Cuma günleri kurulan sebze meyve pazarını da su bastı. Pazarcı esnafı geçen yıl da yaşanan su taşkınına belediyenin duyarsız kaldığını belirterek tepki gösterdi. Mağdur olan esnaf, "Bu sel felaketi geçen sene yaşandı. Burada bir örnek yaşandı. Geçen seneden beri yapılmadıysa ne zaman yapılacak? Yani şu vaziyete bakın. Gece 4'te geliyoruz akşam 10.00'da eve varıyoruz. Çözüm ne ise senelerdir niye yapılmıyor? Esnaf Odası Başkanını arıyoruz, 'ben 3 sefer belediyeye söyledim, yapılmadıysa ben ne yapayım?' diyor. Belediye Başkanını da aradık. Herkes tamam diyor ama yok bir icraat. Saat 11.00 oldu. Vaziyeti görüyorsunuz" dedi.

Esnaflardan Uğur Akgül da olay anını anlattı. Akgül, "Çok kuvvetli yağış oldu. Hem yukarıdan hem de ana arterden gelen suyu buradaki 3 tane büyük lagar kaldırmıyor. Sanırım yetkililerinde bilgisi vardır. Araçlar su altında kaldı biraz önce" dedi.

Bölgede incelemelerde bulunan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz yağmur öncesi gerekli tedbirleri aldıklarını ancak aşırı yağış yağdığını söyledi. Başkan Yılmaz, "Gece boyu yağmur yağdı. 4.30 gibi şiddetli yağmurlar vardı. Zaman zaman kalkıp baktım. Sabahta yine çok şiddetli yağmurlar vardı. Allah'tan geçen seneki baskın neticesinde bazı yerleri görüp elden geçirmiştik. Geçen sene su basan yerler hastane kavşağı olsun sanayiciler kooperatifinin orası olsun, İmam Hatip'in oralar olsun hepsine baktım şuanda oralarda hiçbir sorun yok. Fakat şehir merkezinde çok eskiden yapılan üzeri örtülmüş bir hendek var. Hendeğin içini yazın temizledik. Yine Atatürk parkındaki büzleri temizledik buna rağmen çok şiddeti yağmur geldiği için hendekler almıyor. İleride bu tip olayları yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Yeni bir hendek ya da hendeklerin genişletilmesi ile ilgili projeleri yapmamız gerekiyor. Pazarın su basmasını şimdi inceledim. Tabi pazarın kenarındaki o caddedeki kanal tıkalı olduğu için o kanaldan geri tepiyor. Pazara gelen kanaldaki su pazardan geri gidemiyor. Ters tepiyor. Şimdi kanala bakacağız neresi tıkanmış tıkalı bir yer var mı? Varsa orayı açtıracağız. Şuanda gördüğüm kadarıyla bir zarar yok. Şuanda alışveriş yapılamıyor" diye konuştu.

Meteoroloji tahminlerine göre bölgede 3 gün süreyle kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. - ANTALYA

Antalya'da kısa süren şiddetli yağış sele sebep oldu
Antalya'da kısa süren şiddetli yağış sele sebep oldu
Antalya'da kısa süren şiddetli yağış sele sebep oldu
Antalya'da kısa süren şiddetli yağış sele sebep oldu
Antalya'da kısa süren şiddetli yağış sele sebep oldu
Antalya'da kısa süren şiddetli yağış sele sebep oldu
Antalya'da kısa süren şiddetli yağış sele sebep oldu
Antalya'da kısa süren şiddetli yağış sele sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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