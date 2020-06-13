Antalya'da kısa kısa Antalya Büyükşehir Belediyesinin, çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarından dolayı Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından "Türkiye'nin En iyi Çevre Eğitim Etkinlikleri" ödülünü almaya hak kazandığı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarından dolayı Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından "Türkiye'nin En iyi Çevre Eğitim Etkinlikleri" ödülünü almaya hak kazandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TÜRÇEV tarafından "Mavi Bayrak Programı" kapsamında yıl içerisinde gerçekleştirilen çevre eğitim etkinliklerini en iyi şekilde düzenleyenlere verilen çevre ödülünü kazanan belediyeden biri Büyükşehir Belediyesi oldu.

Başvuruları değerlendiren jüri, "Türkiye'nin En iyi Çevre Eğitim Etkinlikleri" ödülünü verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "2020 yılında belediyemiz sorumluluğunda çalışmalar yürütülerek ödül almaya hak kazanan 17 mavi bayraklı halk plajı sayısıyla belediyeler arasında birinci sıradayız." dedi.

Türkbeleni Kent Parkı'na 12 bin 400 çiçek dikildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler kapsamında kapalı bulunan Manavgat Türkbeleni Kent Parkı ziyarete açıldı.

Türkbeleni Kent Parkı'na 12 bin 400 mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdi.Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı ve Boğaçay Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, 15 Haziran'da başlayıp 20 gün sürecek kavşak ve yol çalışması sırasında sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Çalışmalarda yolun kapatılmayacağı, kısmi daraltmaların olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA